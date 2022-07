Non si sa se Fabio Capello continui a parlare con la scaramanzia che lui stesso ha confessato di utilizzare nelle disamine oppure se ci creda davvero, ma intanto alla Gazzetta dello Sport spiega come per lui l'Inter sia ancora in pole per lo scudetto. Oggi si parla soprattutto dei reparti offensivi e l'ex tecnico del Milan pone quello nerazzurro in cima al campionato: "L'Inter si è rinforzata, per ora dispone del reparto d'attacco più forte - dice -. Il motivo? Lukaku e Lautaro si conoscono a menadito, hanno giocato insieme e insieme hanno vinto. L'unica incognita è data dalla mancanza di uno come Perisic. La variabile decisiva è il ritorno di Lukaku, che ha una potenza senza eguali. Non è marcabile. E poi c'è Lautaro, già di per sé un attaccante che vede la porta come riesce spesso agli argentini: godrà pure del fatto che tutti si preoccuperanno di neutralizzare Lukaku. E poi la permanenza di Skriniar potrebbe significare un altro effetto benefico. Meno incognite per Inzaghi".