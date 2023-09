Nello studio di Sky Sport andato in onda ieri sera, dopo Real Sociedad-Inter 1-1, Esteban Cambiasso ha analizzato dal punto di vista tattico l'errore commesso da Alessandro Bastoni che ha spalancato le porte al gol del vantaggio dei baschi: "Nel momento in cui Bastoni vuole dare palla a De Vrij, Oyarzabal fa un passo alla sua destra togliendo la linea di passaggio e costringendolo a fare la cosa che aveva in mente all'inizio. Quindi comincia a correre, poi alla fine scivola dopo una sterzata".