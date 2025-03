Nominato Panini Player of the Match di Inter-Monza, Hakan Calhanoglu, protagonista della gara di questa sera con il gol del 2-2 e con alcune giocate d’autore, arriva in postazione Sky Sport per commentare quanto avvenuto a San Siro:

Quanto può pesare una vittoria così?

“Non possiamo sottovalutare gli avversari, sono bravi. Ma abbiamo dominato, siamo stati bravi, abbiamo dato tutto e alla fine abbiamo meritato la vittoria”.

Quanto è reale l’ipotesi Triplete?

“La mentalità è giusta, proviamo a vincere tutto per regalare ai tifosi qualcosa di importante. Ma è ancora lunghissima, dobbiamo andare step by step”.

Quanto è importante Arnautovic per l’Inter?

“Lo sappiamo che è importante, ha esperienza e ha avuto momenti incredibili con l’Inter in passato. È molto importante per lo spogliatoio, è lui ad alzare su la squadra nei momenti difficili”.