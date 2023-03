Dopo la vittoria in rimonta della Turchia a spese dell'Armenia, Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, spiega come l'Europeo per la sua Nazionale sia un obiettivo speciale. Non solo dal punto di vista sportivo, ma anche quello sociale: "Gli Europei sono il nostro obiettivo. Se andiamo a giocare in Germania, saremo noi i padroni di casa. Penso che sarà qualcosa di davvero differente: avremo i nostri tifosi, giocheremo come in casa", afferma facendo leva sulla nutrita colonia turca residente in Germania, della quale lui stesso fa parte essendo nato a Mannheim.