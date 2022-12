Dopo essere andato in gol ieri sera nella sgambata contro il Gzira United, Hakan Calhanoglu si è presentato davanti ai microfoni di Inter Tv per raccontare la sua punizione perfetta: "Il gol più bello segnato quest'anno è stato quello al Barcellona, è stato importante. Mi auguro di fare un gol così come oggi (ieri, ndr) anche in campionato: sto lavorando per quello", ha detto il centrocampista turco".