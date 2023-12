Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu presenta così ai microfoni di Inter TV la sfida di stasera contro il Genoa: "Io credo che il Genoa abbia una squadra molto brava, dei giocatori di valore. Merita di stare in Serie A. Hanno giocato sempre bene contro le grandi, sappiamo che in casa fanno delle grandi partite. È un ambiente caldo, un campo difficile, ma noi siamo preparati e speriamo di chiudere l'anno con una vittoria".

Come vi siete preparati per affrontare la squadra di Gilardino?

"Come tutte le altre, facciamo sempre il nostro lavoro come sempre. Prepariamo le gare con la stessa voglia e la stessa concentrazione. Stasera saranno fondamentali i dettagli, la palla non esce mai perché lo stadio è piccolo. Se facciamo le cose bene sicuramente meriteremo di vincere. Siamo forti nei duelli, si può soffrire un po' oggi e dobbiamo accettarlo".

L'obiettivo è un 2024 ancora più importante?

"Per noi il campionato inizia nel 2024, sarà importante chiudere bene l'anno e ripartire forte. Abbiamo un obiettivo che stiamo inseguendo, speriamo di portarlo a casa alla fine".