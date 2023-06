L'Inter vuole tenere Raoul Bellanova, ma provando a strappare uno sconto dal Cagliari, club dal quale è arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto fissato a sette milioni di euro. Troppi per il club nerazzurro, che vorrebbe tenere l'ex Bordeaux in prestito per un'altra stagione ma a quel punto con l'inserimento dell'obbligo di riscatto, fissato a cifre più basse o in alternativa, versare subito 4 milioni di euro (leggi la nostra esclusiva).

Lo scenario ormai è chiaro, ed è stato confermato anche da Nereo Bonato, direttore sportivo del club sardo, ai microfoni di Radio Sportiva: "L'Inter aveva l’opzione di riscatto del giocatore, quindi ci ha palesato l’impossibilità di poter esercitare il riscatto. Ci aggiorneremo nei prossimi giorni, il rapporto è solido fra le due squadre, non ci saranno problemi".

