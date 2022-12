Dopo essere stato l'anima della festa ieri sera a Zagabria, nella piazza Ban Jelačić gremita da 80mila croati che hanno celebrato il bronzo al Mondiale della squadra di Zlatko Dalic, oggi Marcelo Brozovic è stato protagonista a Velika Gorica di una sessione di foto e autografi con i tifosi. Un'occasione che Brozo ha sfruttato per parlare di ciò che è successo in Qatar, ma anche per fissare gli obiettivi per il futuro dei Vatreni: "Se sono stanco dopo i tanti km fatti? Sono riuscito a smaltire la sbornia - ha detto il centrocampista dell'Inter facendo ridere i presenti -. Non mi aspettavo una tale accoglienza, grazie per essere accorsi così numerosi. Spero che ci sarà una festa simile anche a giugno, se riusciremo a vincere la Nations League. Non ho rimpianti per il risultato conquistato in Qatar, ma potevamo fare qualcosa in più".