Da inamovibile a risorsa utile per il turnover o a partita in corso. Nel giro di qualche mese, complice gli infortuni e l'adattamento riuscito di Hakan Calhanoglu nel ruolo di play, Marcelo Brozovic ha perso la sua centralità nell'economia del gioco dell'Inter che aveva conquistato grazie all'intuizione di Luciano Spalletti. Ma solo temporaneamente, almeno a sentire le parole pronunciate da Simone Inzaghi alla vigilia di Spezia-Inter, gara peraltro in cui il croato è candidato forte per partire dal via: "Sta lavorando molto bene e io sono soddisfatto - ha dichiarato il tecnico nerazzurro -. È entrato in campo benissimo contro il Porto e domenica con il Lecce: di giorno in giorno la sua condizione continuerà a migliorare e tornerà ad essere il giocatore che tutti conosciamo".