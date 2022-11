Intervistato dall'edizione tedesca di Sports Illustrated, Andreas Brehme, ex terzino dell'Inter, colui che col suo rigore trasformato nel finale di partita ha regalato alla Germania Ovest il Mondiale del 1990, torna sulla sua esperienza in nerazzurro. E su come il suo approccio con l'italiano nacque grazie a... delle birre: "È successo tutto nel primo ritiro, sì. Un amico dalla Germania è venuto a trovarci lì e ha portato la birra. Lothar Matthaus e io la mettemmo nella vasca da bagno con cubetti di ghiaccio, e la sera arrivarono i compagni di squadra. Fino a quando Giovanni Trapattoni non si fermò sulla porta. Ci disse: 'Voi potete bere birra, ma non gli italiani, non possono prenderla!. Forse aveva ragione allora. Ma oggi bevono più di noi, sinceramente, mamma mia!".

È stato anche il tuo amico Lothar a dare il via al tuo passaggio all'Inter, giusto?

"Sì, ci conosciamo da molto tempo dalle nazionali giovanili e all'epoca giocavamo per il Bayern Monaco. Nel 1988 Lothar firmò per l'Inter e gli chiesero di me".

Ma è vero che stavi per firmare con la Sampdoria?

"Sì, l'accordo era quasi definito. Allora Lothar chiamò: "L'hai già firmato?" Dico: "Non ancora, ci devo andare tra due giorni". Il giorno dopo, la delegazione dell'Inter è venuta a Monaco con Giovanni Trapattoni. Abbiamo subito trovato l'intesa".