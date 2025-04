Ha generato diverse polemiche la prova arbitrale di Colombo durante Bologna-Inter, soprattutto per via della doppia rimessa battuta dagli emiliani che ha portato alla rete di Orsolini. Sui social hanno cominciato a circolare vere e proprie fake news riguardo a un presunto accerchiamento da parte dei tesserati nerazzurri a Colombo, ma dalle immagini diffuse ieri da Pressing è chiaro quanto avvenuto.

Come si nota nella moviola di Graziano Cesari, Barella va a parlare con il direttore di gara (con tono tutt'altro che minaccioso) e viene portato via da Inzaghi che si lamenta sì, ma con il proprio calciatore, per poi stringere la mano al direttore di gara. Comportamento che in studio viene sottolineato in maniera positiva anche dallo stesso Cesari.