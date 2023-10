Nella lunga intervista rilasciata sulle frequenze di Radio Sportiva, Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha ripensato all'estate movimentata durante la quale il club si è visto praticamente costretto a cedere Marko Arnautovic all'Inter: "Il mister era preoccupato dalle voci su Arnautovic, il mercato a volte non lo comandi e a volte lo subisci - le parole dell'ex attaccante -. Su Marko dico che in due anni, riportandolo dalla Cina, scommettendo noi su di lui e lui su di noi, ha ricevuto offerte dal Manchester United, dal Milan, dalla Roma. Poi è arrivata l’Inter, dove era già stato, e abbiamo fatto fatica a fargli dire di no".

Ora, al posto dell'austriaco, c'è Joshua Zirkzee, che guarda caso ha segnato proprio ai nerazzurri nel pari in rimonta dei felsinei a San Siro: "E' al primo anno vero come prima punta, in un club importante come il nostro. La sua risposta dopo l’addio di Arnautovic è stata ottima come attenzione, voglia: ha grandi potenzialità, sta dimostrando che può migliorare giorno per giorno. Ha un atteggiamento diverso ora, quando sbaglia vuole migliorare e raggiungere i livelli più alti. E’ un Arnautovic con dieci anni di meno, ha quelle caratteristiche lì".

La chiosa è dedicata al rinnovo del contratto di Thiago Motta, su cui Di Vaio si esprime così: "Ne stiamo discutendo, c’è la volontà di discutere, anche da parte sua, di trovare un accordo su programmi e progetti futuri. Cerchiamo di chiudere l’accordo e di prolungare".