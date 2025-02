"Come vivremo aprile con partite così decisive? Non pensiamo ad aprile. Abbiamo prima febbrario e poi marzo. Abbiamo tante partite da gicoare prima. Poi ad aprile vedremo" ha detto Yann Bisseck, arrivato in conferenza stampa dopo Simone Inzaghi a margine della vittoria per 2-0 contro la Lazio valsa il pass per la semifinale di Coppa Italia, dove troverà ancora una volta il Milan.

FcIN - Col Milan questa volta avrete un po' di senso di rivalsa?

"Non stiamo pensando al Milan in questo momento. Naturalmente vogliamo vincere tutte le partite e anche quella contro il Milan. Non penso che il Milan sia più forte di noi ma ogni gara è differente e dobbiamo mettere il massimo. Se mettiamo il massimo potremo fare una bella partita".

Genoa e Lazio vi hanno dato un'energia diversa? È un messaggio per la partita col Napoli e la sentite come partita scudetto e voi come vi sentite?

"No, la partita non è decisiva per lo scudetto. Se vinciamo sappiamo che è una bella emozione ma ci sono ancora tante partite. Vogliamo vincere perché è una grande gara ma non è decisiva per lo scudetto".

