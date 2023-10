Yann Bisseck non dimentica il passato. Il giovane difensore dell'Inter parla ai microfoni di GeissBlog, sito dedicato alle notizie sul Colonia, ricordando i suoi 15 anni di militanza nelle giovanili della formazione teutonica. Soffermandosi anche sul premio di formazione che i Geißbocken ha ricevuto dall'Inter nell'ambito dell'operazione che ha portato il giocatore dall'Aarhus in nerazzurro: "Nel mio contratto di allora c'era un accordo corrispondente per il 10 o il 15% della somma. Con i professionisti non ha funzionato, ma il Colonia mi ha comunque allenato per oltre dieci anni. È facile dimenticarlo, ma quella società ha comunque fatto molto per me. Anche se fosse solo esperienza nel settore giovanile, senza questo lavoro non sarei dove sono adesso. Ecco perché penso che questa partecipazione sia giusta. Sono stato sotto contratto con il Colonia 2007 al 2022. Dopo 15 anni è anche giusto che prendano un milione", afferma sorridendo.

