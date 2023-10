"Lautaro Martinez è cresciuto tantissimo, per me si tratta di una leadership inaspettata". È questo il pensiero che Beppe Bergomi, durante l'intervento negli studi Sky Sport, esprime quando incalzato sul paragone tra l'argentino e Victor Osimhen: "Adesso Lautaro parla di famiglia, è diventato papà. Ha responsabilità più grandi fuori dal campo e questo l'ha fatto crescere anche lì. Prima aveva momenti di difficoltà in cui magari si intristiva, ma adesso non li ha più e ha fatto un salto di qualità. Lautaro però non fa reparto da solo come Osimhen, ma ha bisogno della squadra".

Lo Zio ha poi commentato anche i primi mesi nerazzurri di Marcus Thuram: "Se ha fatto dimenticare già Lukaku? Dimenticare è difficile, Lukaku è stato determinante e questo gli va riconosciuto. Sicuramente ci si dimentica più facilmente rispetto a prima da entrambe le parti, però è vero che Thuram ha avuto avvio convincente".

