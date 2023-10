Il Benfica arriva a San Siro forte della vittoria nel classico con il Porto, una spinta ulteriore per provare a cercare l'impresa contro l'Inter. Un concetto rimarcato da Roger Schmidt, tecnico della Aguias, nell'intervista singola a Sky Sport: "Siamo in ottima forma, lo abbiamo dimostrato venerdì - le parole del tedesco -. Conosciamo l'Inter, è andata vicina a vincere la Champions League nella passata stagione. E' una grandissima squadra, ma abbiamo già dimostrato di credere in noi stessi a livello internazionale. Cercheremo di fare il massimo per cogliere l'occasione di vincere.

Non abbiamo paura, ma tanto rispetto. Ha vinto tante partite, sarà difficile batterla. Sono organizzati, hanno giocatori che giocano insieme da tanto tempo, e questo in campo si vede. Sulla carta, non ha veri punti deboli. Ha tanta qualità individuale, è abile tatticamente, il suo allenatore sta facendo un ottimo lavoro".