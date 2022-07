Per un 12 che esce, uno che entra. Dopo l'arrivederci di Stefano Sensi, andato al Monza, ad ereditare il numero dell'ex Sassuolo è il neo-arrivato Raoul Bellanova. "L'ultimo arrivo in casa Inter si chiama Raoul Bellanova, classe 2000. L'ex giocatore del Cagliari ha scelto il numero di maglia con cui scenderà in campo nella prossima stagione. Vestirà la maglia numero 12" si legge nel comunicato del club nerazzurro.