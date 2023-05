Dopo il 2-0 rifilato al Milan nella gara d’andata di semifinale di Champions League e in attesa del match di ritorno di martedì, l’Inter torna in campo in campionato questa sera contro il Sassuolo di Dionisi, una partita che Raoul Bellanova presenta così a Inter TV prima del fischio d’inizio: "Veniamo da una partita importantissima e una serata incredibile, però dobbiamo cercare di archiviarla perché questa sera dobbiamo cercare i tre punti perché in questo momento della stagione non possiamo permetterci passi falsi con questa classifica. Dobbiamo dare il meglio".

Sassuolo squadra di grande talento…

"Sì, ogni volta che viene a San Siro il Sassuolo ha sempre fatto benissimo. Hanno giocatori di grande talento, soprattutto davanti e dovremo cercare di arginarli il più possibile e fargli male".

Anche oggi tante rotazioni…

"Ultimamente stiamo ruotando tanto ma i risultati sono sempre positivi. Abbiamo una rosa composta da grandi campioni, sia chi gioca che non gioca. Penso che non ci sono problemi di formazione, daremo il massimo come sempre".

