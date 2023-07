Intervenuto ai microfoni di Sport1, il presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeness ha risposto a proposito il futuro di Yann Sommer, portiere sul quale ha puntato i riflettori l'Inter: "Come sapete, ha una clausola che potrebbe fargli lasciare se lo volesse. Dipenderà da come verrà affrontata la cosa. Avremo colloqui aperti con lui, glielo abbiamo detto. Prenderemo in considerazione le offerte con le giuste prospettive per entrambi".

