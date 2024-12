È Alessandro Bastoni il giocatore nerazzurro che si presenta in conferenza stampa per commentare a caldo il 3-0 dell'Inter sul campo del Cagliari. FcInterNews.it, all'Unipol Domus col proprio inviato, vi riporta le sue dichiarazioni.

Vi sentite i favoriti?

"Abbiamo tante rivali, l'Atalanta e il Napoli stanno facendo bene. Dobbiamo andare avanti così e provare a vincerle tutte".

Senti che di te si parla poco?

"Sono io il primo a tenere un profilo basso. Mi sento apprezzato dove sono e non chiedo altro, quello che sto facendo è sotto gli occhi di tutti. Il resto non mi interessa, è importante la stima delle persone con cui lavoro".

L'Inter è la squadra che segna di più con i difensori.

"La nostra difesa partecipa tanto alla manovra e questo dà una mano. Lo switch è stato l'attaccare insieme e il difendere insieme".

Come mai quella esultanza sobria?

"Non avevo puntato la porta in realtà, volevo metterla in mezzo (ride, ndr). Ma vale lo stesso. Il gol non era valuto, il mio intento era di metterla in mezzo ma è andata bene".

Ti diverte giocare largo sulla sinistra?

"Per sbloccare gli avversari c'è da muoversi, ma lo facciamo ormai da anni".

