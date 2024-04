Grande protagonista della serata di San Siro grazie anche al suo assist per il gol di Federico Dimarco e il palo centrato poco dopo, Alessandro Bastoni parla ai microfoni di DAZN dal prato del Meazza per commentare a caldo l’esito di questo match dopo il triplice fischio di Federico Dionisi:

Avete sofferto o no? Cinque minuti a mille, poi vi siete abbassati e poi gran finale.

“Siamo partiti forte, volevamo fare capire che non era serata. L’Empoli ha qualità, Nicola ha portato tranquillità. Sono una buona squadra, gli auguro di salvarsi”.

Terzo assist di fila.

“Questo è il più brutto, più bello il gol di Dimarco del mio assist. Siamo contenti, non era facile dopo la sosta ed era importante fare tre punti oggi”.

Volevate togliervi di dosso anche la piccola sbavatura pre-sosta?

“Sì, è stato un periodo tosto con tante partite giocate e lo stacco ci voleva. Volevamo lasciare dietro questo periodo negativo perché abbiamo l’ambizione di vincere sempre. L’importante è che siamo sempre stati uniti”.

Inzaghi ti ha abbracciato dopo il cambio.

“Mi ha visto stanco, mi ha detto che se non vado più sull’uno-due mi deve cambiare. Questo testimonia il bell’ambiente che c’è ad Appiano”.

Si discute nello Scudetto nel derby?

“No, si pensa solo a vincere. Quando e dove non importa, l’importante è portare a casa questo traguardo per i tifosi che non vanno mai sotto i 70mila. Siamo orgogliosi di appartenere a tutto questo”.

In Nazionale sembra di giocare nell’Inter?

“Sono tecnici diversi, ma c’è grande armonia da entrambe le parti. Vogliamo fare bene anche in estate”.

