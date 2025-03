Dopo la vittoria dell'Inter in casa con il Genoa e la successiva sconfitta del Napoli a Como, la squadra di Simone Inzaghi arriva al Maradona da capolista a +1 dagli azzurri, avversari di questo pomeriggio nella sfida per il vertice. "Sicuramente sarà una partita molto equilibrata" ha detto Alessandro Bastoni a Inter TV prima del fischio d'inizio, rivolgendosi anche ai suoi compagni: "Nei big match quest’anno non siamo riusciti a fare la differenza quindi credo sia arrivato il momento giusto per farlo".

Come dovrà lavorare oggi la difesa?

"Come dico sempre sia la fase difensiva che quella offensiva va fatta di squadra. Siamo molto carichi e determinati. Sarà importante, non decisiva. Ma quello che ci è mancato quest’anno nei big match è stata la costanza nei novanta minuti ed è quello che andremo a ricercare stasera".



Dal Napoli oggi vi aspettate un atteggiamento meno attendista dell’andata?

"Sì, abbiamo visto in questi mesi in generale un cambio di atteggiamento del Napoli ed è questo che ci aspettiamo stasera. Sono in casa, ci sarà un ambiente molto caldo, non vediamo l’ora di scendere in campo".

