Protagonista dell'ultima puntata di 'Footsteps', format targato Recast, Nicolò Barella ha ripensato alle emozioni vissute a San Siro dopo il gol vittoria segnato il 9 novembre 2019 all'Hellas Verona, il secondo in assoluto firmato con la maglia nerazzurra: "C''era lo stadio strapieno - le parole del centrocampista sardo -. La prima rete in assoluto la segnai con lo Slavia Praga, però era del pareggio (1-1, nella prima del girone di Champions). Quello è stato il primo gol in una vittoria, ho ancora i brividi. Ho ricevuto un passaggio da non ricordo chi sulla sinistra, ho puntato verso il centro, sono rientrato e ho calciato all’incrocio".