Una favola per nerazzurri e da nerazzurri quella vissuta fino ad oggi e che vivrà domani Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, di cuore interista, dopo i primi cinque anni a Milano sottoscrive ancora una volta la promessa alla sua Beneamata. Tra i campioni d'Italia più citati in questo preludio di calciomercato, il primo a siglare il rinnovo con la sua Inter è proprio il 23 di Inzaghi: il ragazzo sardo di poche parole e tanti sorrisi, ma soprattutto tanta abnegazione, sacrificio, cuore e un'immensa qualità calcistica firma fa da apripista a quei prolungamenti tanto bramati ai dirigenti di Viale della Liberazione ed esattamente come nei tempi della storia, anche i tempi della narrazione si succedono seguendo la corretta successione degli eventi.

Primo a pronunciare il fatidico sì, stringere la mano a Marotta e continuare a galoppare verso altre mete (e vittorie) insieme come lui stesso ha promesso nelle dichiarazioni post-firma (LEGGI QUI) e primo ad essere ufficializzato (QUI L'UFFICIALITA') e omaggiato da Inter Media House: "Una storia nerazzurra" si legge nella didascalia del post social pubblicato dall'Inter in condivisione con lo stesso Barella. Post commentato anche da interisti di ieri e di oggi come Christian Eriksen che ha 'brindato' virtualmente, Gianfelice Facchetti che si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione d'amore: "La notizia più bella del mercato estivo eccola qui" e l'agente Alessandro Beltrami che si è limitato a commentare con il suo personale motto "Mai accontentarsi", corredato da un cuore azzurro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!