È Nicolò Barella a presentare la sfida di questa sera contro il Frosinone a Inter TV, dove parte con una plauso alla squadra ospite: "Il Frosinone ha fatto un inizio di campionato importante, si sono meritati il nostro rispetto e di tutti quindi andremo in campo concentrati per vincere questa partita".

Giocare in casa quant’è un fattore?

"Per noi è bellissimo giocare in uno stadio con un pubblico che ci spinge a fare meglio, però è normale che per le piccole squadre giocare a San Siro può anche essere un’arma a doppio taglio. Può incutere paura o dare uno stimolo in più. Speriamo che questa sera incuta timore”.

Senti un po’ di responsabilità?

"Certo. L’ho sempre sentita, anche quando ero più giovane, non c’è bisogno di essere veterano per sentirla. Spero di sbloccarmi presto e dare un ulteriore aiuto alla squadra".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!