Intercettato da Inter TV a pochi minuti da Inter-Cremonese, il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella analizza così il momento vissuto dalla squadra, reduce da ko contro la Lazio: “Sicuramente ci dispiace per il risultato di Roma, ma siamo pronti. Per fortuna torniamo in campo subito per poter fare meglio e riscattarci. Oggi affrontiamo una partita difficile contro una squadra che si è dimostrata forte, ma siamo pronti”.