Risposta in punta di fioretto, quella di Mario Balotelli verso Zlatan Ibrahimovic. Alle parole dell'attaccante svedese che ha 'accusato' Balo di non aver mai saputo approfittare delle tante occasioni avute in carriera per far fruttare il suo talento, l'ex nerazzurro risponde postando su Instagram una sua foto con in mano la Champions League vinta a Madrid nel 2010 inserendo il suo profilo sul social. Come a voler girare il coltello nella ferita forse più grande della carriera dello svedese, la mancata conquista del trofeo nonostante anni di tentativi.

Balotelli responds to Ibrahimović with a photo of him holding the Champions League trophy...



Zlatan never won the competition. https://t.co/JVesSPuoac pic.twitter.com/zMjvVwATN7 — EuroFoot (@eurofootcom) October 15, 2023

