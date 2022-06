"Possiamo aver deluso qualcuno, stare in Europa è gratificante per tutti. Ma l’anno scorso abbiamo raggiunto il sesto miglior risultato sportivo della nostra storia". Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, respinge al mittente le critiche di chi sostiene che nella passata stagione la squadra di Gian Piero Gasperini sia andata sotto le aspettative. Prima di concentrarsi inevitabilmente sul tema mercato: "Oggi di concreto non c’è nulla, intanto posso dire con certezza che Bremer non viene all’Atalanta - ha detto ridendo il dirigente dei bergamaschi -. Abbiamo comprato Demiral e stiamo lavorando su altri profili. A volte si lavora tanto e non si riesce a concludere, se riusciamo chiudiamo. Demiral fa parte del nostro progetto poi il mercato può portare delle sorprese, per ora il mercato è particolare poi con l'inizio dei ritiri si potrà accelerare. Sappiamo cosa cerchiamo di fare, a volte ti proponi obiettivi, poi chissà".