"Abbiamo fatto un po' di errori evitabili, regalando occasioni all'Inter, che poi non si sono concretizzate. Abbiamo fatto tante cose buone, creando soprattutto nel secondo tempo chance per segnare, e non è mai facile contro di loro. Gli episodi sono un po' così, ma globalmente è un risultato che ci sta". Questa l'analisi a caldo offerta ai canali ufficiali dell'Atalanta da Gian Piero Gasperini, a margine della semifinale di Supercoppa italiana persa contro i campioni d'Italia.

Gli episodi non sono stati favorevoli all'Atalanta...

"No, soprattutto il gol (il primo di Dumfries, ndr) è incomprensibile. Si sta giustamente sette minuti a vedere il gol di Ederson e non si vede che non è calcio d'angolo, che c'è un giocatore che impalla il portiere e che c'è un fallo netto su Scalvini. E' una brutta esportazione del VAR".

Cosa impara l'Atalanta da questa sfida?

"L'Inter è una squadra forte, certe accelerazioni facciamo fatica a contenerle. Siamo portati a sbagliare di più con loro, avremmo dovuto essere perfetti. Ma abbiamo creato loro molti grattacapi, siamo indietro rispetto all'Inter ma più avanti rispetto ad agosto. Sono convinto che andrà meglio in campionato".