Dopo due sconfitte consecutive, l'Atalanta torna a sorridere grazie alla vittoria per 3-2 in doppia rimonta contro la Fiorentina. Intervistato da DAZN dopo la partita, il tecnico orobico Gian Piero Gasperini ritorna sui due stop a San Siro e all'Olimpico-Grande Torino: "Indubbiamente arrivavamo da due sconfitte diverse. A Milano con l'Inter è stata netta, una partita che avevamo compromesso nei primi dieci minuti ed è stata una partita di sofferenza e basta. Mentre col Torino abbiamo creato tanto sbagliando parecchi gol, eravamo passati in vantaggio ma poi abbiamo sciupato il rigore alla fine. Queste sconfitte capitano ma non è stata frutto di una brutta prestazione".

