Intervistato dall'emittente radiofonica TalkSPORT, l'esterno destro nazionale polacco dell'Aston Villa Matty Cash ha fatto il nome del giocatore che maggiormente lo ha colpito in campo. E curiosamente, la sua preferenza non va al bomber suo compagno di Nazionale Robert Lewandowski o a Jack Grealish che ha incrociato a Birmingham per una stagione: "Dico Piotr Zielinski, è incredibile. Onestamente puoi pensare a Grealish e ovviamente a Lewandowski, lui parla da solo, ma Zielinski è il miglior giocatore con cui ho giocato. Quando lo vedi giocare pensi: 'Wow'. Da quando gioco con la Polonia, ho giocato con lui dal primo giorno. Non seguo molto il calcio italiano e quindi non lo conoscevo. Ma sicuramente è il migliore col quale abbia mai giocato".

