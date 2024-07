Franco Carboni è uno dei volti nuovi che la squadra del River Plate avrà a disposizione per la seconda parte di quest'anno. Il terzino sinistro arrivato in prestito dall'Inter ha già sostenuto le relative visite mediche prima di firmare il contratto con il club di Buenos Aires e da martedì si allena anche con i nuovi compagni. Si aggiunge agli arrivi già confermati di Federico Gattoni, Jeremías Ledesma e il ritorno dal Lanus di Felipe Peña Biafore, in attesa di definizione vista la situazione di Adam Bareiro.

La definizione dell'accordo tra l'Inter e i Millonarios, tuttavia, non è ancora arrivata; questo perché manca ancora parte della documentazione relativa all'intesa, che va rivista. Nonostante questo, il club nerazzurro ha comunque accordato il permesso al giocatore per iniziare ad allenarsi agli ordini del nuovo allenatore Martin Demichelis. Il contratto di prestito di Carboni durerà fino al 31 dicembre 2025, al termine del quale il River Plate potrà fare valere un'opzione di acquisto intorno ai quattro milioni di euro.

