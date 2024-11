Allenamento aperto ai media ieri ad Ezeiza per la Nazionale argentina, in vista della sfida di giovedì contro il Paraguay. Nel corso della partitella conclusiva, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Enzo Fernández, Lionel Messi e Julián Álvarez hanno giocato insieme, in quella che potrebbe essere un'indicazione della possibile formazione nella mente di Lionel Scaloni. Il dubbio dell'allenatore è nell'attacco, dove Álvarez e Lautaro Martínez lottano per il posto. Ma secondo TyC Sports non è da escludere che i due potrebbero addirittura giocare insieme con Lionel Messi a confermare il tridente offensivo che ha demolito la Bolivia recentemente.

Se Scaloni optasse per un 4-4-2, altri centrocampisti avrebbero la possibilità di partire titolari, come Lo Celso, Leandro Paredes o anche Thiago Almada, giocatore dalle caratteristiche più offensive.

