Il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha reso nota la lista definitiva dei convocati per le sfide contro Uruguay (sabato 22 marzo alle ore 00:30) e Brasile (mercoledì 26 marzo alle ore 01:00) valide per le Qualificazioni Mondiali 2026. Regolarmente presente il nome del capitano dell'Inter Lautaro Martinez, ma anche quelli di Nico Paz e Santiago Castro, gioielli di Como e Bologna monitorati con attenzione del club nerazzurro in ottica futura.

#SelecciónMayor Nómina de convocados por Lionel Scaloni para la doble fecha de #Eliminatorias.



🇦🇷 ¡Volvemos a vernos! pic.twitter.com/APD62lyHag — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 17, 2025

