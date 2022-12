Il modulo tattico che adotterà Lionel Scaloni per schierare la sua Argentina nella finalissima del Mondiale contro la Francia è stato uno dei temi principali nell'allenamento del venerdì. Stando a quanto filtra dal ritiro dell'Albiceleste, il ct dei campioni del Sudamerica ha provato tre sistemi diversi: inizialmente ha disposto i giocatori con un 5-3-2 con Nahuel Molina e Marcos Acuña come quinti, poi ha sostituito Lisandro Martínez per piazzare Angel Di Maria come esterno attacco passando al 4-3-3, disposizione classica quando in campo c'è il Fideo (Lautaro in panchina). Infine, spazio al 4-2-2, con la variante di Leandro Paredes a centrocampo. Ecco le varie opzioni sperimentate, secondo Tyc Sports:

5-3-2: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi e Julian Alvarez.