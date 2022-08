Sono stati designati gli arbitri della terza giornata di andata del campionato di Serie A. La sfida di venerdì sera tra Lazio e Inter, uno degli incontri di cartello del turno, è stato affidato a Michael Fabbri, 38enne fischietto di Ravenna, che si avvarrà della collaborazione di Pagliardini e Vecchi, con Maresca in veste di quarto uomo. Gianluca Aureliano è l'arbitro che andrà in sala Var, in compagnia di Carbone come assistente.

Ecco il quadro completo delle designazioni:

MONZA – UDINESE Venerdì 26/08 h. 18.30

DI BELLO

ROSSI L. – MONDIN

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: MARINI

AVAR: LONGO S.

LAZIO – INTER Venerdì 26/08 h. 20.45

FABBRI

PAGLIARDINI – VECCHI

IV: MARESCA

VAR: AURELIANO

AVAR: CARBONE

CREMONESE – TORINO Sabato 27/08 h. 18.30

VALERI

BACCINI – PRENNA

IV: MARCENARO

VAR: BANTI

AVAR: ABBATTISTA

JUVENTUS – ROMA Sabato 27/08 h. 18.30

IRRATI

PRETI – BERTI

IV: ABISSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI

MILAN – BOLOGNA Sabato 27/08 h. 20.45

MANGANIELLO

DEI GIUDICI – MARGANI

IV: MERAVIGLIA

VAR: NASCA