Come previsto e assolutamente auspicato, il gruppo nerazzurro oggi al lavoro ad Appiano Gentile si è arricchito di due nuovi/vecchi volti: Samir Handanovic e Marcelo Brozovic. I due, ai box da diverso tempo, soprattutto il croato, sono tornati in campo nella seduta post-Atalanta. Brozo ha comunque saltato la partitella finale, fa sapere Sky Sport, ma la sensazione è che possa essere convocabile per il derby di domenica pur partendo dalla panchina.