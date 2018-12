Intercettato a margine della Cena di Natale in corso in casa Inter, l'a.d. del club Alessandro Antonello parla così ai microfoni di Sky Sport, partendo da un quadro della situazione societaria. "L'annata 2018 è stata positiva, abbiamo numeri in crescita e speriamo che anche questa annata porti un aumento dei risultati. Abbiamo raggiunto una qualificazione in Champions e con un po' di rammarico ne siamo usciti, ma siamo terzi in campionato e dobbiamo puntare sull'EL che è una competizione prestigiosa. Il progetto va avanti per i nostri obiettivi, abbiamo fiducia e guardiamo avanti con positività".

Cosa ha aggiunto Marotta all'Inter?

"Beppe ha portato la sua esperienza e con il suo aiuto possiamo colmare il gap con altre realtà. Vogliamo riportare inter in alto".

Cosa ci si aspetta dal prossimo mercato dopo aver sistemato i conti?

"La libertà sempre nel rispetto dei paletti de FFP. Vogliamo un club sostenibile che sia in grado di affrontare investimenti corretti per la crescita della rosa e per il raggiungimento di risultati sportivi".

Un colpo all CR7 sarà possibile?

"Non a breve termine, a colpi di questi tipo è possibile arrivare solo quando i ricavi avranno raggiunto un livello tale per sostenerli. Non nel breve termine quindi, ma nel medo-lungo. Messi? Se non smette di giocare (ride, ndr).

Dove è colmabile il gap con la Juve?

"Il gap con la Juve arriva da due elementi: lo stadio di proprietà, e ci stiamo lavorando con il Milan: se riusciamo a sviluppare un progetto serio da questo lato riusciremo ad aumentare i ricavi. Dall'altro lato la continua partecipazione alla Champions potrebbe farci aumentare in termini di fatturato. Se le performance sportive miglioreranno, lo faranno anche i rapporti con gli sponsor".

Vi siete sentiti con il Milan per San Siro?

"Ci siamo sentiti, lavoriamo con il Milan e vogliamo arrivare alla ristrutturazione del Meazza o alla costruzione di un nuovo San Siro. Facciamo lavorare le persone, poi tireremo le somme con i giusti tempi tecnici per prendere una decisione".

