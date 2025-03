L'Inter segue Nico Paz, ma il Real Madrid ha la possibilità di riportarlo in Spagna esercitando la recompra e strappandolo al Como, dove quest'anno sta mettendo in luce il suo talento cristallino. Valutazioni che i Blancos faranno più concretamente nei prossimi mesi, anche se l'attenzione per il gioiello argentino è già alta. Ad ammetterlo è Carlo Ancelotti, intervenuto in collegamento da Madrid dopo aver ricevuto il Premio Maestrelli: "Nico Paz è un nostro giovane, lo stiamo osservando attentamente. Sta facendo benissimo, non avevamo dubbi, perché è molto bravo. Vedremo quale decisione prenderemo a fine stagione", le parole riportate da TMW.

Il tecnico delle Merengues commenta poi anche la lotta scudetto tra Inter, Napoli e Atalanta: "Come la vedo? Inter-Napoli-Atalanta. Il campionato è ancora molto aperto, e credo che continuerà a esserlo fino alla fine".

