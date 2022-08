Dopo essere stato insignito del premio di allenatore dell'anno della UEFA, Carlo Ancelotti, campione d'Europa in carica alla guida del Real Madrid, ha commentato brevemente a Sky Sport i raggruppamenti Champions in cui sono capitate le italiane dopo i sorteggi di Istanbul: "L'Inter è in un gruppo difficile con Barcellona e Bayern, il Napoli è in un girone più equilibrato. La Juve ha il PSG... In un paio di mesi ci sono tante partite, ci giochiamo tanto in poco tempo, non ha senso fare pronostici".