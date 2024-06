Lionel Scaloni non scioglie, almeno pubblicamente, i dubbi sulla formazione che nella notte italiana tra domani e mercoledì affronterà il Cile di Ricardo Gareca per la seconda partita del girone A della Copa America. Intervenuto in conferenza stampa, il ct dell'Argentina spiega di avere già in mente quale sarà l'undici che sfiderà la Roja: "La squadra ce l'ho già, però ai giocatori non l'ho ancora detto. Sarà simile all’altro giorno, vedremo se fare uno o due cambiamenti. Nell’ultimo allenamento decideremo. Schiereremo la formazione che meglio si adatterà agli avversari”. Resta quindi ancora il dubbio su chi giocherà tra Julian Alvarez e Lautaro Martinez.

Scaloni ha poi rivelato la sua ammirazione per uno dei giocatori più rappresentativi della storia recente del Cile: "Mi identificavo con il modo di giocare di Arturo Vidal".

