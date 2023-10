In attesa di vidimare il pass per Euro 2024 nella prossima finestra FIFA di novembre, la Nazionale albanese oggi, alle 18, scende in campo all'Air Albania Stadium di Tirana per affrontare la Bulgaria in amichevole. Un test in cui il ct Sylvinho non ha voluto rinunciare all'interista Kristjan Asllani, schierato come titolare da vertice basso del centrocampo a rombo completato da Laci, Asani e Bajrami.

