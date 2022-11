Dopo il cammeo nel finale della gara persa contro l'Italia, Kristjan Asllani curerà la regia della Nazionale albanese da titolare nel test contro l'Armenia, in programma all'Air Albania Stadium di Tirana alle 17.30. Il ct Edoardo Reja, infatti, ha deciso di dare fiducia dal 1' al centrocampista dell'Inter che, proprio a margine della sfida con gli azzurri di mercoledì sera, non aveva nascosto l'amarezza per la panchina: "Sono due mesi che aspettavo questa partita e volevo giocare dall'inizio, non ho avuto la possibilità e non ci sono problemi.