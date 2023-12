L'allenatore dell'Al-Ettifaq, Steven Gerrard, ha risposto alle domande riguardanti il mercato dell'Al-Ettifaq a gennaio. Queste le sue parole riportate da Tribal Football: "Dobbiamo vedere in questa finestra e anche in quella estiva, vogliamo competere al top della Lega e non dove siamo oggi", dice.

"Spero che a gennaio vedremo una squadra diversa, più forte e competitiva. Abbiamo già avuto degli incontri importanti sulle novità di metà stagione e su dove è arrivato il gruppo. Dobbiamo diventare aggressivi, feroci e abbiamo bisogno di molti cambiamenti per essere più competitivi", aggiunge Gerrard.

In queste ore si parla di Sanchez come possibile obiettivo del club.