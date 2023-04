Ospite di 'Radio Anch’io sport', in onda sulle frequenze di Rai Radio 1, Carlo Pacifici, neo presidente dell’Associazione italiana arbitri, si esprime così sulla scelta di Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, di concedere la grazia a Romelu Lukaku, revocando la squalifica che gli era stata comminata dal Giudice sportivo e poi confermata dalla Corte sportiva d'Appello: "La grazia è una prerogativa del presidente federale, che l'ha messa in atto perché probabilmente ha verificato tutte le condizioni - le sue parole -. Da parte nostra, non cambia nulla, continueremo a prendere le decisioni secondo quelle che sono le regole in atto.

Se chi andrà a zittire il pubblico dopo essere stato insultato dal pubblico sarà ammonito? Esattamente".