"Perché l'Inter non ha venduto Skriniar a luglio?" è la domanda formulata da Christian Vieri ai suoi ospiti ieri sera, durante l'appuntamento con la Bobo Tv. Una provocazione che Lele Adani ha raccolto rispondendo senza giri di parole: "E' nella necessità economica che l'Inter non poteva sbagliare - le sue parole -. Adesso ci guadagnano Skriniar e il PSG , l'Inter è l'unica che ci perde. Il giocatore gioca al rialzo, può rifiutare l'offerta dell'Inter perché i francesi gli danno il doppio. Se tu non lo rinnovi, non puoi metterlo in panchina. In più l'Inter deve prendere il sostituto, cosa a cui doveva pensare due anni fa".