“Do il peso giusto alla performance dell’Inter e un grandissimo peso alla prestazione di Lautaro Martinez”. Esordisce così Daniele Adani negli studi della ‘Bobo TV’ analizzando il derby di Milano, chiusosi con la vittoria per 1-0 dell’Inter al termine di un match comunque dominato: “Ieri il Toro è stato il giocatore migliore dei 30 scesi in campo ieri, è stato spettacolare in tutto, un campione vero al livello dei migliori nove argentini. C’è tanto della vittoria dell’Inter nella prestazione di Lautaro. Poi però bisogna analizzare anche la prestazione del Milan, credo che l’aggettivo giusto sia sconcertante.

Soprattutto nel primo tempo, ieri il Milan è stato sconcertante. Ci sono tante cose da analizzare, a partire dal sistema di gioco. Pioli non ha messo Leao per far fare il difensore a Origi, non gli ha fatto fare la punta”.