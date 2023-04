Intervenuto a Radio Deejay, Daniele Adani ha commentato anche il momento molto particolare dell'Inter, sempre sull'altalena tra campionato e Champions. "Rendimento altalenante per le partecipanti alle coppe europee? Ma dovrebbe accadere il contrario: fatichi in Champions e non in Serie A, che resta il riferimento per la stagione. Napoli, Lazio e Roma stanno andando alla grande o comunque bene, mentre Inter, Milan e Juve sono clamorosamente in ritardo - ha detto l'ex difensore -. L'Inter? Undici sconfitte in campionato vanno ricondotte a un discorso mentale, considerando anche quanto produce. Ma poi nelle due aree è disattenta, distratta, anche perché tante squadre vivono per giocare contro di loro.