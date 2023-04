Arriva anche la consueta analisi di Daniele Adani nel corso della 'Bobo TV'. L'ex difensore commenta così il momento vissuto dall'Inter alla luce del ko contro il Monza: "Il Milan ha scuse, ha una panchina corta e ha fatto mezzo campionato senza il suo portiere titolare Maignan, ha perso Kalulu che era stato uno dei migliori, secondo me ha delle attenuanti. L'Inter e la Juve non hanno nessuna scusa per il campionato che stanno facendo".

E ancora: "Perché due rendimenti così diversi per l'Inter tra campionato e Champions? Quando c'è così tanta differenza di rendimento e si fanno certi errori è per forza un problema di concentrazione. Io lo so che la Coppa è più prestigiosa, che porta più soldi, ma non fa testo quella, fa testo il campionato locale che dura un anno. In Serie A se tu approcci le partite così il Monza di Palladino ti batte, Bastoni sul gol ha dormito. La Champions League ti tira fuori più attenzione da sola, ti ispira, in Serie A invece capitano queste cose. Quella musichetta lì veramente ti fa venire la pelle d'oca, poi le partite si possono vincere o perdere ma non sbagli la preparazione della gara, è la competizione dei campioni".

