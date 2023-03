"San Siro è casa mia". Comincia così l'intervista rilasciata da Walter Zenga , direttamente dal prato del Meazza, a margine dell'evento 'Passione Gazzetta' a cui ha partecipato stasera. "A parte tutto, qui ho vissuto anni meravigliosi - aggiunge l'Uomo Ragno - Andavo in Curva quando era ancora vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Ho fatto tutta la trafila, il raccattapalle, il portiere di riserva, il titolare, sono stato in tribuna".

Che effetto le fa quando sente parlare di addio a San Siro di Inter e Milan?

"Io vivo da 12 anni a Dubai e sono anni che sono in giro per il mondo. San Siro è casa, cattedrale, ma se le società vogliono andare avanti è giusto che abbiano lo stadio di proprietà, Ci sta, anche se è un dispiacere".

Per l'Inter momento particolare: nove sconfitte in campionato ma quarti di Champions.

"Nel mio ultimo anno di Inter, a momenti retrocediamo e poi abbiamo vinto la Coppa Uefa. Ci sono già passato... Noi in campionato ragionavamo sul fatto che ce l'avremmo fatta, invece in Coppa era un dentro o fuori e venivano fuori i valori dei singoli. Col Salisburgo ho avuto la fortuna di vincere una Coppa importante in quella che ritengo casa mia".